Filyasyon ekibinin çalıştığı köylerde ihtiyaçları Vefa Grubu karşılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Filyasyon ekibinin çalıştığı köylerde ihtiyaçları Vefa Grubu karşılıyor

MUŞ'ta, koronavirüs vakasının görüldüğü 2 köy ve bir beldedeki karantina süreci devam ediyor.

Filyasyon ekibinin çalıştığı köylerde ihtiyaçları Vefa Grubu karşılıyor
25.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:47

MUŞ'ta, koronavirüs vakasının görüldüğü 2 köy ve bir beldedeki karantina süreci devam ediyor. Sağlık ekipleri Ramazan Bayramı'nda da karantina altındaki köylerde filyasyon çalışmalarını sürdürürken, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de ihtiyaçları karşılıyor.

Yeni tip koronavirüs vakasının görülmesi ve köy içi temasın çok yoğun olması nedeniyle Muş'ta karantina altına alınan merkeze bağlı Yazla ve Bulanık ilçesine bağlı Günbatmaz köyü ile Elmakaya beldesinde sağlık ekipleri filyasyon çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor. Jandarma ekipleri karantina altındaki yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alırken, sadece sağlık personelinin girişine izin veriyor. Ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.Yazla köyünde filyasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten hemşire Ayşe Yalçın, "Karantina altındaki köye filyasyon çalışması için geldik. Buradaki hastaların ateş ölçümlerini yapıyoruz. Şikayetleri var mı, yok mu onu kontrol ediyoruz. Öncelikle bu virüsten dolayı yaklaşık iki aydır devamlı 7/24 esasına göre çalışmaktayız. Elimizden geleni yapmaktayız. Halkımızın sağlığı bizler için önemlidir. Türkiye'deki bu salgından dolayı biz sağlıkçılar da yoğun olarak çalışmaktayız" dedi.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı Haber
Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Haber
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Haber
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Beyoğlu'nda kedilere mama vermek için dışarı çıkan yaşlı adam, Faslılar tarafından gasp edildi
Beyoğlu'nda kedilere mama vermek için dışarı çıkan yaşlı adam, Faslılar tarafından gasp edildi
Kadıköy'de 'kız meselesi' yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı
Kadıköy'de "kız meselesi" yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi
Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Hepsi 5 paket sigara için! Hırsızların market soygunu kamerada
Hepsi 5 paket sigara için! Hırsızların market soygunu kamerada
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Eren Yıldırım Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Hadise İrem Derici Demet Akalın
Spor Neymar Şenol Güneş Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Kavga Ankara Bayram Ramazan
Şu an buradasınız: Filyasyon ekibinin çalıştığı köylerde ihtiyaçları Vefa Grubu karşılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 10:47:51. #1.15#
title