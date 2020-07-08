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Elazığ'da 1 milyon dekar alanda hububat hasadı sürüyor

Türkiye'nin önemli tahıl üretim alanlarından Elazığ'da 1 milyon dekar alana ekimi yapılan arpa ve buğdayın hasadı devam ediyor.

Elazığ'da 1 milyon dekar alanda hububat hasadı sürüyor
08.07.2020 18:31 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:28

Türkiye'nin önemli tahıl üretim alanlarından Elazığ'da 1 milyon dekar alana ekimi yapılan arpa ve buğdayın hasadı devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Kovancılar ilçesine bağlı Çakıltaş köyündeki arpa hasadı çalışmalarını inceledi, üreticilerle görüştü.

Karahan, burada yaptığı açıklamada, kentin dört bir yanında 10 gündür hububat hasadının sürdüğünü söyledi.

Hasat süresince hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını belirten Karahan, "40 civarında biçerdöver, Elazığ'ın değişik bölgelerinde arpa hasadı gerçekleştiriyor. Şu anda da Kovancılar ilçesinde hasat hızlı bir şekilde devam ediyor. Her zaman dediğimiz gibi Elazığ tarım ve hayvancılık kentidir. Bu tarımsal faaliyetler içerisindeki en önemli üretimlerimizden biri de hububat üretimidir. 1 milyon dekar alanda arpa ve buğday hasadı yapılıyor." dedi.

Hasadın yapıldığı bölgelerde ekiplerin inceleme yaptığını belirten Karahan, şunları kaydetti:

"Bu yıl özellikle bizi sevindiren güzel bir şey var. Yağış rejiminin düzenli gitmesi, iklimin güzel gitmesi ile birlikte kuru şartlarda dekara 600 kilogramın üstünde verim alan üreticilerimiz, çiftçilerimiz var. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Dolayısıyla verimin yüksek olması, üreticimizin ve çiftçimizin kazancının da aynı oranda bol olmasının bir göstergesidir. Hem merkezde hem de ilçelerimizde 13 ekiple 24 saat usulünce bu biçerdöverlerin dane kaybına sebebiyet vermeden gerekli kontrollerini yapıyoruz."

Hasat yapan çiftçilerden Berat Yeşilkaya da bereketli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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