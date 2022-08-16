Anadolu Isuzu, TransAnatolia Ralli Raid'de Isuzu D-Max ile yarışacak

Anadolu Isuzu, ralli dünyasının en zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Ralli Raid'e pick-up segmentindeki temsilcisi Isuzu D-Max ile katılıyor.

Anadolu Isuzu, ralli dünyasının en zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Ralli Raid'e pick-up segmentindeki temsilcisi Isuzu D-Max ile katılıyor.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yanı sıra dünyadan birçok ralli severin heyecanla beklediği yarışta Anadolu Isuzu'yu sınıfında yüksek performansı ve dayanıklı yapısı ile sınıfında öne çıkaran Isuzu D-Max V-Cross pick-up temsil edecek.

Anadolu Isuzu'nun off-road takımı Isuzu D-Max Team'de Güvenli Sürücülük Eğitim Merkezi (GÜSEM) Eğitim Uzmanı Yener Gülünay pilot olarak, Yunus Kolcu ise co-pilot olarak görev alacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) desteğiyle düzenlenen TransAnatoliaRally Raid, 20 Ağustos 2022 günü Hatay'da başlayacak ve 27 Ağustos 2022 tarihinde Eskişehir'de tamamlanacak. Toplam 2 bin 600 km uzunluğundaki rotası ile 16 kentin sınırlarından geçecek olan TransAnatolia Ralli Raid'in parkurları, özellikle Türkiye'nin eşsiz doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkat çekecek biçimde belirlendi. Yarışmacı ekipler, Hatay'dan start aldıktan sonra hafta boyunca sırasıyla, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Mersin, Karaman, Aksaray, Konya, Ankara il sınırlarındaki zorlu parkurlardan geçerek yarışı Eskişehir'de tamamlayacaklar. Isuzu D-Max'in teknik servis ihtiyaçları yarış süresince geçilecek olan illerin tümünde bulunan Isuzu yetkili servisleri tarafından karşılanacak.

Rota üzerindeki güzergahların belirlenen süreler içinde tamamlanmasını gerektiren "raid" kategorisindeki TransAnatolia Ralli Raid'de, Isuzu D-Max Team, güçlü, dayanıklı ve yüksek performanslı karakteriyle önce çıkan Isuzu D-Max 1.9 V-Cross modeli ile yarışacak. Standart modellerine 5 yıl veya 100 bin kilometre garanti verilen Isuzu D-Max'in bu yarışa özel olarak hazırlanmış versiyonu ilave ekipmanlarla donatılmış durumda.

Anadolu Isuzu Off-Road takımında pilotluk görevini otomotiv sektörünün tanınmış isimlerinden ve güvenli sürüş teknikleri alanında Türkiye'nin önde gelen uzmanlarından olan Yener Gülünay üstlenecek. Kariyeri boyunca otomotiv medyasında editörlük, muhabirlik ve yöneticilik yapan Gülünay, ileri sürüş teknikleri eğitimlerine ek olarak ralli ve pist yarışçılarına eğitimler verdi. Gülünay, kurucusu olduğu GÜSEM Güvenli Sürüş Eğitim Merkezi ile 2014 yılından bu yana Anadolu Isuzu'nun çözüm ortağı olarak verimli Sürüş eğitimleri ve off-road test sürüşleri düzenliyor. Yardımcı pilot Yunus Kolcu da ralli kariyeri boyunca N-2 ve N-3 sınıflarında katıldığı yarışlarda birçok ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Ticari Foksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Anadolu Isuzu olarak ralli dünyasının en önemli etkinliklerinden olan TransAnatolia'ya sınıfında standartları yükselten, yüksek performanslı motoru, dayanıklı yapısı ve gelişmiş donanım özellikleri ile en zor koşullara bile daima hazır olan Isuzu D-Max aracımız ile yarışacak olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. TransAnatolia Ralli Raid, bizim için ralli severlerin yanı sıra pick-up segmentine ilgi duyan tüketicilere Isuzu D-Max'in gücünü ve potansiyelini sergilemek için ideal bir etkinlik. 'Anadolu'nun taşı toprağı D-Max' ifadesi ile sloganlaştırdığımız ve kazanmak için yola çıktığımız bu macerada, başta Isuzu D-Max Team'in pilotu Yener Gülünay ve yardımcı pilotumuz Yunus Kolcu olmak üzere tüm ekibimize, destek verecek olan yetkili servislerimize ve tüm katılımcılara başarılar diliyor, TransAnatolia Ralli Raid'in ralli sporunun heyecanını yansıtacak bir etkinlik olmasını diliyoruz."

Yarışta Castrol ve ARP Otomotiv de sponsor olarak Isuzu D-Max Team'in yanında olacak. Performans ve dayanıklılığın ön planda olduğu TransAnatolia'da, Isuzu D-Max'in performansına motor sporlarındaki uzmanlığı ile Castrol destek olacak. Böylece Anadolu Isuzu ile Castrol arasındaki işbirliği ticari araç grubuna ek olarak motor sporları platformuna da taşınmış oldu.