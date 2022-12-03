Çin Yapımı Elektrikli Araçlar Tayland Otomobil Fuarında İlgi Çekiyor

Perşembe günü başlayan Tayland Uluslararası Otomobil Fuarı, en yeni elektrikli araç (EV) modellerini sergileyen çok sayıda Çinli otomobil üreticisinin ilgisini çekti.

Perşembe günü başlayan Tayland Uluslararası Otomobil Fuarı, en yeni elektrikli araç (EV) modellerini sergileyen çok sayıda Çinli otomobil üreticisinin ilgisini çekti.

Tayland'ın elektrikli araç pazarı önemli vergi indirimleri ve sübvansiyonlar sayesinde hızlı bir gelişme yaşadı.

Bu seneki fuarda tamamen elektrikle çalışan araç modellerinin neredeyse yarısı Çinli markalar tarafından getirildi.

Great Wall Motor (GWM) tarafından üretilen Ora Grand Cat, yeni ve modaya uygun görünümüyle ziyaretçilerin yoğun ilgisinin odağında yer aldı.

GWM, tamamen elektrikle çalışan üç araç modelinin yanı sıra Kasım ayında APEC Ekonomik Liderler Toplantısı için resmi lojistik araçlarından biri olarak kullanılan Haval H6 Hybrid gibi en çok satan araçlarını da getirdi.

SAIC Tayland, sergiye üçü tamamen elektrikle çalışan olmak üzere dokuz model getirdi. Bu araçlar arasında Güneydoğu Asya pazarında piyasaya sürülen ilk arkadan tahrikli elektrikli araç MG4 de bulunuyor.

Eylül ayında Tayland'da yatırım yapacağını açıklayan bir diğer Çinli EV üreticisi BYD ise fuarda tamamen elektrikle çalışan araç modeli ATTO 3'ü tanıttı.

Bu sene ülkeye yeni giren Hozon Auto, üç tamamen elektrikle çalışan aracını sundu. Bunlar arasında Ağustos ayında satışa çıkan ve şimdiye kadar 6.000'den fazla sipariş alan NETA V de bulunuyor.

Her sene düzenlenen ve 12 Aralık'a kadar sürecek olan motor fuarı 10'dan fazla ülke ve bölgeden 35 otomobil üreticisi ve 17 motosiklet markasının ilgisini çekti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bangkok'tan bildiriyor. (XHTV)