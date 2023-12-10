Zonguldak'ta heyelan sonucu göçük altında kalan anne ve oğlu aranıyor

Zonguldak'ta meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan Perihan Çakar ile oğlu Sait Çakar'ın arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, bölgede inceleme yaparak durum hakkında bilgi aldı ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil evin yıkılması sonucu göçük altında kalan anne ve oğlunun bulunması için arama kurtarma çalışması gerçekleştiriliyor.

Kentte dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) bulunması için gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Ekiplerce yapılan incelemede göçük alanının güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından AFAD koordinesinde Zonguldak Belediyesi, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri alana giriş yaptı.

Jandarma ekipleri de yer altı görüntüleme cihazı ve kadavra arama köpeğiyle çalışmalara destek verdi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, anne ve oğlunun bulunması için kazma, kürek ve çeşitli ekipmanlarla çalışma yürütülüyor.

Öte yandan ilk heyelan sonrası çalışma yapıldığı sırada meydana gelen ikinci heyelanda toprak altında kalan iş makinesi de görüntülendi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AFAD Genel Başkanı Okay Memiş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile çalışmaları inceleyen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, incelemenin ardından mahalle sakinlerine "geçmiş osun" dileklerini iletti.

"Göçük altındaki iki vatandaşımıza bir an önce ulaşmak istiyoruz"

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, gazetecilere, anne ve oğlunun hala göçük altında olduğunu, dün akşam ihbar gelir gelmez bütün ekiplerin arama kurtarma faaliyetlerine başladığını söyledi.

Dün 22.00 sıralarında ikinci heyelan olduğunu anımsatan Karaloğlu, "Yukarıdaki istinat duvarının kaymasıyla çalışan arkadaşların üzerine ciddi heyelan düştü ve 21 arkadaşımız yaralanmıştı. Şükürler olsun can kaybımız olmadı ikinci heyelanda. Arkadaşların 21'i hastanelerde tedavi altına alınmışlardı; 15'i taburcu oldu, şu anda 6'sının tedavisi devam ediyor, bir hayati tehlikemiz yok." dedi.

Karaloğlu, yukarıdaki riski bilmedikleri için arama kurtarma faaliyetlerine akşam mecburen ara verdiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Sabah gün doğumuyla beraber arkadaşlar öncelikli olarak heyelan bölgesinde risk analizi yaptılar. Şu anda ekipler, teknik ekipler yukarıda çalışmaya devam ediyorlar. Şimdi yeni daha makine istediler. Şimdi bir makine göndereceğiz. Olay yerinde ikinci heyelanda çalışan bir makinenin üzerine de toprak yığılmış. Önce o makineyi yapıp daha sonra enkaza ulaşmaya çalışacak arkadaşlar. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda anne oğul Perihan Çakar ve Sait Çakar'a bir an önce ekiplerimiz ulaşsın diye temenni ediyoruz.

Şu anda sizin de gördüğünüz gibi bölgede çok sayıda ekibimiz var; başta AFAD, UMKE, Zonguldak Belediyemizin çeşitli birimlerinden başka itfaiye olmak üzere jandarma ekiplerimiz burada, emniyetimizin ekipleri burada. Bir ekip sıkıntımız, araç gereç sıkıntımız yok. Hava müsaade ettiğinde inşallah hızlı şekilde çalışmaya başlayıp göçük altındaki iki vatandaşımıza bir an önce ulaşmak istiyoruz."

"Heyelan riskine karşı vatandaşımızın dikkatli olması lazım"

Zonguldak ve çevresinde 50 saati aşkındır yağmur yağdığı için toprağın suya doymuş durumda olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, vatandaşlardan uyarıları dikkate almalarını rica etti.

Şu anda hasar alan bir evin olduğunu ama 14 evin ihtiyaten boşaltıldığını aktaran Karaloğlu, "42 vatandaşımız bölgeden tahliye edilmiş. Onlar da Valiliğimiz kalacak yer ayarlamış olmasına rağmen kendi akrabalarının yanında kalmayı tercih etmişler. Şu anda hala o evlere vatandaşımızın girişine izin vermiyoruz. Hala risk var çünkü. Arama kurtarma faaliyetlerini tamamladıktan sonra bölgedeki diğer nihai inceleme de devam edecek." diye konuştu.

Karaloğlu, çevre illerden gelen takviyelerle bölgede 300'ü aşkın ekibin bulunduğunu belirterek, çalışılacak alan çok geniş olmadığı için çok fazla insanla oraya girmelerinin mümkün olmadığını, o nedenle ekiplerin bölgede belki nöbetleşe çalışacaklarını kaydetti.

Bölgede hala heyelan riskinin bulunduğuna dikkati çeken Karaloğlu, "Ki hala sabah da Sayın Valimize ihbarlar geliyor; yer yer kaymalar, toprak kaymaları devam ediyor. Vatandaşımızın dikkatli olması lazım." dedi.

Ekiplerin akşam kayıp anne oğula ulaştığını, tam çıkarma esnasında ikinci heyelanın meydana geldiğini aktaran Karaloğlu, "Yani arkadaşlar aşağı yukarı göçük altındaki vatandaşlarımızın yerini tahmin ediyorlar ama ikinci heyelanda değişmiş de olabilir. Onu tam bilmiyoruz. O ancak şu anda çalışmayla ortaya çıkacak. Kadavra köpeklerimiz de teknik ekipmanımız da var. Önemli olan yukarıdaki riski değerlendirip ona göre tekrar çalışan arkadaşları riske atmak istemiyoruz. Kurtarma yaparken yeniden üzüntü duymak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta dün, yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkılmıştı.

AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve diğer ekiplerin sevk edildiği bölgede, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.