İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Gaziantep'te İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Gaziantep'te çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. Karaloğlu, Gaziantep Valiliğine ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Valiliğin Atatürk Salonu'nda düzenlenen AFAD İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Karaloğlu, depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti.