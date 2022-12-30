Steam'de en çok satanlar belli oldu! Rekabet sürüyor
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Steam, en çok satan oyunlar listesini paylaştı. Listenin en başında yer alan yapımlar ise oldukça dikkat çekti!
Dünyanın en popüler dijital içerik platformu Steam, düzenli olarak en çok satan, indirime giren ve zamlanan oyunları paylaşıyor. Bugün ise çok satanlar belli oldu. Listeye bakacak olursak indirimli oyunların öne çıktığını görüyoruz.
Steam'de en çok satan oyun FIFA 23 oldu!,
Steam tarafından paylaşılan en çok satanlar listesinin ilk sırasında yüzde 60 indirimle 699,99 TL yerine 279,99 TL'ye satılan FIFA 23 bulunuyor. Öyle ki geçtiğimiz ay piyasaya sürülen oyun, 23 haftadır en çok satanlar listesinde yer alarak bir başarıya imza attı.
Listedeki ikinci oyun ise yüzde 30 indirimle 599,00 TL yerine 419,30 TL'ye satılan ELDEN RING yer alıyor. Tam 60 haftadır listeye adını yazdıran yapım, son haftalarda etkileyici hızla üst sıralara doğru yükseldi. Steam'de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı;
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Peki sizler Steam'de en çok satan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
SıraOyunFiyat1EA SPORTS FIFA 23279,99 TL (-60%)2ELDEN RING419,30 TL (-30%)3Counter Strike: Global OffensiveOynaması ücretsiz4Call of Duty: Modern Warfare 2934,15 TL (-15%)5Red Dead Redemption 298,67 TL (-67%)6Dota 2Oynaması ücretsiz7Grand Theft Auto V (Premium Edition)74,69 TL (-67%)8God of War197,40 TL (-40%)9Cyberpunk 2077124,50 TL (-50%)10Grand Theft Auto V74,69 TL (-64%)11Euro Truck Simulator 237,25 TL (-75%)12Forza Horizon 5389,35 TL (-35%)13Apex LegendsOynaması ücretsiz14Rust206,36 TL (-33%)15Ready or Not74,15 TL (-25%)16Dying Light 2 Stay Human174,50 TL (-50%)17Battlefield 549,99 TL (-90%)18Tom Clancy's Rainbow Six Siege35,50 TL (-60%)19Sea of Thieves30,50 TL (-50%)20Forza Horizon 465,67 TL (-67%)21Marvel's Spider-Man: Miles Morales374,25 TL (-25%)22Hogwarts Legacy699,00 TL23Lost ArkOynaması ücretsiz24Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition144,50 TL (-50%)25Marvel's Spider-Man Remastered374,25 TL (-25%)26UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu349,30 TL (-30%)27Battlefield 133,59 TL (-88%)28Call of Duty: Modern Warfare 2 – Dune Stalker: Başlangıç Paketi159,00 TL29Dead by Daylight34,65 TL (-65%)30Age of Empires IV: Anniversary Edition179,40 TL (-40%)31Destiny 2Oynaması ücretsiz32Hunt: Showdown40,60 TL (-60%)33The Witcher 3: Wild Hunt11,99 TL (-80%)34Battlefield Bundle105,45 TL (-90%)35Football Manager 2023599,00 TL36Persona 5 Royal489,30 TL (-30%)37Detroit: Become Human71,00 TL (-50%)38Mount & Blade II: Bannerlord244,99 TL (-30%)39WarframeOynaması ücretsiz40MONSTER HUNTER RISE187,67 TL (-50%)
Münir Karaloğlu Steam Teknoloji Haberler
Peki sizler Steam'de en çok satan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!