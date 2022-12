Steam'de en çok satanlar belli oldu! Rekabet sürüyor

Dünyanın en popüler dijital içerik platformu Steam, düzenli olarak en çok satan, indirime giren ve zamlanan oyunları paylaşıyor. Bugün ise çok satanlar belli oldu. Listeye bakacak olursak indirimli oyunların öne çıktığını görüyoruz.

Steam'de en çok satan oyun FIFA 23 oldu!,

Steam tarafından paylaşılan en çok satanlar listesinin ilk sırasında yüzde 60 indirimle 699,99 TL yerine 279,99 TL'ye satılan FIFA 23 bulunuyor. Öyle ki geçtiğimiz ay piyasaya sürülen oyun, 23 haftadır en çok satanlar listesinde yer alarak bir başarıya imza attı.

Listedeki ikinci oyun ise yüzde 30 indirimle 599,00 TL yerine 419,30 TL'ye satılan ELDEN RING yer alıyor. Tam 60 haftadır listeye adını yazdıran yapım, son haftalarda etkileyici hızla üst sıralara doğru yükseldi. Steam'de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı;

