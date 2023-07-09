İç İşleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş'ta düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, 18 şehrin ve 15 milyon insanın etkilendiği deprem senaryosunun hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği kadar ağır olduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu: "Hiç kimse bu kadar ağır bir deprem senaryosunu hayal edemezdi"

KAHRAMANMARAŞ - İç İşleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Bir şehirde deprem olur komşu şehirler onun yardımına koşar. Burada 11 şehrimiz şimdi 18 oldu genel hayatı etkileme kararı ile 18 şehrimizin etkileneceği, 15 milyonun etkileneceği bir senaryoyu hiç birimiz hayal bile edemezdik" dedi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Afet Koordinasyon toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Yardımcısı Karaloğlu, "154. üncü gününde geldiğimiz noktayı arkadaşlarımızdan, koordinasyondan sorumlu olan valimiz, büyükşehirden arkadaşlarımız kaymakam arkadaşlarımız ve vali yardımcılarımız ile beraber değerlendirme yapmak istiyoruz. İç İşleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı AFAD'tan ve göçten sorumlu olarak bir fotoğrafı görmek istiyorum. Genel durumu anlamak ve kavramak istiyorum ki, bundan sonra oluşturulacak politikalarda buradan alacağımız bilgiler veriler bize yol göstersin ışık olsun" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler ile 18 şehir ve 15 milyon insanın etkilendiğini ifade eden Karaloğlu, "Asrın Felaketi' deniliyor aslında asrı da geçen belki insanlık tarihinin yazıldığı günden bu tarafa bildiğimiz bütün afetlerden daha büyük bir afeti yaşadık ülke olarak. Birisi bize şunu söylese deprem ile ilgili biliyorsunuz bizim tatbikatlar ve senaryolar üzerinden yapılır. Öyle bir afet senaryosu yazın, öyle bir deprem senaryosu yazın ki en ağırı olsun sonuçları itibariyle hiç kimse bu kadar ağır bir deprem senaryosunu hayal edemezdi. Bizdeki senaryolar genelde şöyledir, bir şehirde deprem olur komşu şehirler onun yardımına koşar. Burada 11 şehrimiz şimdi 18 oldu genel hayatı etkileme kararı ile 18 şehrimizin etkileneceği, 15 milyonun etkileneceği bir senaryoyu hiç birimiz hayal bile edemezdik. Rabbimin gücü karşısında güç yok bunu yaşadık ağırdı fatura ağırdı. Başta milletimiz, devletimiz ve cumhurbaşkanımızın liderliğinde kenetlendik. Bu güne kadar geldik çok büyük fedakarlıklar var. Herkes işin ucundan tutu ve bugün bir noktaya geldik. Bundan sonraki süreci nasıl hızlandıracağız. Depremde hayatını kaybeden Kahramanmaraş'ın rakamı 12 bin 635 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hala tedavisi devam eden yaralı depremzedelerimiz var. Onları da takip ediyoruz. Onlara da rabbimden şifa diliyorum" diye konuştu.