Nvidia tarım işine giriyor! İşte elektrikli otonom traktör

Nvidia yapay zeka platformu akıllı ve elektrikli bir traktör üretiminde kullanıldı. İşte yapay zeka destekli traktör.

Nvidia ve bir traktör üreticisi arasındaki iş birliği sonrasında dünyanın ilk elektrikli otonom traktörü üretildi. Akıllı tarım ürünleri şirketi olan Monarch Tractor, MK-V olarak adlandırılan ilk yapay zeka destekli traktörün hattan indirildiğini ifade etti.

Nvidia Jetson AI, bu traktöre yapay zeka desteği sağlayacak

Otonom olarak çalışabilen yeni MK-V isimli akıllı traktör, tarımsal görevleri gerçekleştirmek için Nvidia Jetson AI platformunu kullanıyor. İki yıllık geliştirme sürecinin meyvesi olan bu araç; elektrifikasyon, otomasyon ve veri analizini bir araya getiriyor.

Çiftçilerin ve tarımın karbon ayak izini azaltmada aktif rol oynayacağına inanılan MK-V, NVIDIA Jetson yapay zeka platformundan gücünü alıyor. Şirketin seri üretime soktuğu ve altı adet ürettiği MK-V traktörler, Constellation Brands'a teslim edildi.

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Konuyla ilgili ortak açıklama yapan Nvidia ve Monarch, "Traktör, mahsul verilerini günlük olarak toplar ve analiz eder ve sensörler ve görüntüleme ile donatılmış mevcut ve yeni nesil ekipmanlardan gelen verileri işleyebilir. Bu veriler, gerçek zamanlı ekipman ayarlamaları, uzun vadeli verim tahminleri, mevcut büyüme aşamaları ve diğer bitki ve mahsul sağlığı ölçümleri için kullanılabilir" dedi.

Monarch, yalnızca kameraları kullanarak tarımsal bölgeyi işleyebilecek. Jetson AI'ı kullanan traktör, sürücüsüz operasyon için tasarlandığından güvenlik açısından da oldukça verimli. MK-V, iki 3D kamera ve altı standart kameraya sahip.

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