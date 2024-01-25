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İçişleri Bakan Yardımcısı Kahramanmaraş Valiliğini Ziyaret Etti

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İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş Valiliğine ziyarette bulundu. Karaloğlu, Vali Mükerrem Ünlüer ile görüştü ve Deprem ve Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş Valiliğine ziyarette bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Karaloğlu, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti, şeref defterini imzaladı, Vali Mükerrem Ünlüer ile makamında basına kapalı görüştü.

Karaloğlu, daha sonra Valilik binasında gerçekleştirilen Deprem ve Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Kalıcı konutların durumunun görüşüldüğü toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanlarıyla kurum yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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