İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: "Huzur ortamının korunması için çalışacağız"

KIRIKKALE - İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kırıkkale'de gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye'deki huzur ortamının korunması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kırıkkale'de gerçekleştirdiği ziyarette Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nu ile makamda görüştü. Vali Tekbıyıkoğlu ile İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Karaloğlu, emniyet personeliyle bayramlaştı. Karaloğlu, basına kapalı olarak yaptığı toplantıda İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut'tan brifing aldı.

Vatandaşın huzuru, güvenliği ve esenliğinin İçişleri Bakanlığı'nın uhdesinde olduğunu ifade eden Karaloğlu, "Büyük fedakarlıklarla Türkiye'de bugün çok güzel huzur ortamımız var. Rabbim bu ortamımızı bozmasın. İnşallah bunu korumak için de el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Karaloğlu ve Tekbıyıkoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezine geçerek personelle bayramlaşarak, gelen çağrılar hakkında bilgi aldı. Şehit jandarma uzman çavuş Ayberk Soyutemiz'in ailesinin bulunduğu eve geçen Karaloğlu ve Tekbıyıkoğlu, daha sonra İl Jandarma Komutanlığına da ziyaret etti.