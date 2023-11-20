Zonguldak Ereğlisi'nde Gemi Battı, 12 Denizci Kayıp

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Zonguldak Ereğlisi'nde bir geminin mendireğe çarparak battığını ve 12 denizcinin kayıp olduğunu açıkladı. Arama tarama çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Zonguldak Ereğlisi'nde maalesef bir gemi mendireğe çarparak parçalandı ve battı. 12 denizcimiz şuanda kayıp. Arama tarama çalışmaları devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Şuanda Türkiye'nin 46 ilinde meteoroloji genel müdürlüğü uyarısıyla turuncu ve sarı kod uyarısı verildi. Yoğun yağış ve fırtına uyarısı var. Karadeniz'de özellikle Zonguldak, Sakarya bölgesinde çok yoğun bir rüzgar var. Zonguldak Ereğlisi'nde maalesef bir gemi mendireğe çarparak battı. 12 denizcimiz şuanda kayıp. Arama tarama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara hava şartları izin vermiyor. Cumhurbaşkanımız, Bakanımıza buraya geçmesi konusunda talimat verdi" sözlerine yer verdi. - ANTALYA