İndirimler yaradı! Steam'de en çok satan oyunlar

Dünyanın en popüler oyun içerik platformu olan Steam düzenli olarak en çok satan, indirime giren ve zamlanan oyunları paylaşıyor. Bugün ise indirimler nedeniyle birçok yapımın tekrar popüler hale geldiğini görüyoruz.

Steam, haftanın en çok satan oyunlar listesini açıkladı!

Steam tarafından paylaşılan en çok satan oyunlar listesinin ilk sırasında yüzde 30 indirimde olduğu için 599 TL yerine 419.30 TL'ye satılan ELDEN RING yer alıyor. Hemen ardında geçtiğimiz eylül ayının sonunda satışa çıkan ve ilk günden liste başına yerleşen FIFA 23 bulunuyor.

Şaşırtıcı bir şekilde 1099 TL'lik fiyatı oldukça pahalı bulunduğu için eleştirilere maruz kalan Call of Duty Modern Warfare 2 de ön sipariş döneminde elde ettiği satış başarısına aynen devam ederek listenin 3.lük koltuğuna oturuyor.

