İndirimler yaradı! Steam'de en çok satan oyunlar
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Steam, en çok satan oyunlar listesini paylaştı. Burada dikkatleri çeken ise bir haftadır indirimde olan yapımlar oldu.
Dünyanın en popüler oyun içerik platformu olan Steam düzenli olarak en çok satan, indirime giren ve zamlanan oyunları paylaşıyor. Bugün ise indirimler nedeniyle birçok yapımın tekrar popüler hale geldiğini görüyoruz.
Steam, haftanın en çok satan oyunlar listesini açıkladı!
Steam tarafından paylaşılan en çok satan oyunlar listesinin ilk sırasında yüzde 30 indirimde olduğu için 599 TL yerine 419.30 TL'ye satılan ELDEN RING yer alıyor. Hemen ardında geçtiğimiz eylül ayının sonunda satışa çıkan ve ilk günden liste başına yerleşen FIFA 23 bulunuyor.
Şaşırtıcı bir şekilde 1099 TL'lik fiyatı oldukça pahalı bulunduğu için eleştirilere maruz kalan Call of Duty Modern Warfare 2 de ön sipariş döneminde elde ettiği satış başarısına aynen devam ederek listenin 3.lük koltuğuna oturuyor.
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SıraOyunFiyatı1ELDEN RING-30% 419,30 TL2EA SPORTS™ FIFA 23-60% 279,99 TL3Call of Duty®: Modern Warfare® II-15% 934,15 TL4Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz5Red Dead Redemption 2-67% 98,67 TL6Dota 2Oynaması Ücretsiz7Cyberpunk 2077-50% 124,50 TL8God of War-40% 197,40 TL9Battlefield™ V-90% 49,99 TL10Ready or Not-25% 74,25 TL11Euro Truck Simulator 2-75% 37,25 TL12Grand Theft Auto V: Premium Edition-40%-64% 74,69 TL13Rust-33% 206,36 TL14Grand Theft Auto V-64% 74,69 TL15Sekiro™: Shadows Die Twice – GOTY Edition-50% 144,50 TL16Forza Horizon 4-67% 65,67 TL17Call of Duty®: Modern Warfare® II – Dune Stalker: Başlangıç Paketi159,00 TL18Marvel's Spider-Man: Miles Morales-25% 374,25 TL19Dying Light 2 Stay Human-50% 174,50 TL20Sea of Thieves-50% 30,50 TL21Forza Horizon 5-35% 389,35 TL22Age of Empires IV: Anniversary Edition-40% 179,40 TL23Persona 5 Royal-30% 489,30 TL24UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu-30% 349,30 TL25MONSTER HUNTER RISE-50% 187,67 TL26The Binding of Isaac: Rebirth Complete Bundle-50% 58,00 TL27Metro Exodus-75% 46,75 TL28Tom Clancy's Rainbow Six® Siege-60% 35,60 TL29Grounded + Original Soundtrack-10%-40% 173,36 TL30Marvel's Spider-Man Remastered-25% 374,25 TL31Back 4 Blood-70% 74,70 TL32It Takes Two-60% 159,99 TL33Lost ArkOynaması Ücretsiz34Hogwarts LegacyÖn Sipariş 699,00 TL35Mount & Blade II: Bannerlord-30% 244,99 TL36Grounded-40% 173,36 TL37Black Desert-90% 1,90 TL38Squad-30% 55,99 TL39Monster Hunter Rise + Sunbreak-43% 267,33 TL40Battlefield™ 1-88% 33,59 TL41Apex Legends™Oynaması Ücretsiz42Dead by Daylight-65% 34,65 TL43The Witcher® 3: Wild Hunt-80% 11,99 TL44Detroit: Become Human-50% 71,00 TL45Resident Evil Village-50% 134,50 TL46Football Manager 2023-10% 539,10 TL47Battlefield Bundle-10%-90% 105,45 TL48FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE-43% 398,43 TL49The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition-80% 14,99 TL50Sid Meier's Civilization® VI-90% 21,90 TL
Münir Karaloğlu Steam Teknoloji Haberler