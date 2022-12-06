Çin'in Hefei Kentinde Yeni Trend Otonom Sürüşlü Araçları Keşfedelim

ANONS (İngilizce): LİU FANGQİANG, Xinhua muhabiri: "Otonom sürüş, bugün Çin toplumunda yaygın olarak kullanılmakta ve ben de otonom sürüşlü tur otobüsü ve teslimat aracı gibi bazı uygulamalarını birkaç gün önce denedim. Bu teknoloji gelecekte başka neler yapabilir?

ANONS (İngilizce): LİU FANGQİANG, Xinhua muhabiri:

"Otonom sürüş, bugün Çin toplumunda yaygın olarak kullanılmakta ve ben de otonom sürüşlü tur otobüsü ve teslimat aracı gibi bazı uygulamalarını birkaç gün önce denedim. Bu teknoloji gelecekte başka neler yapabilir? Bugün, bu teknoloji hakkında daha fazla bilgi edinmek için Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de bulunan otonom sürüş teknolojisiyle ilgili inovasyon parkına geldim."

"Bu, aracın otonom sürüş teknolojisini araçlar, yollar ve bulutlar arasındaki genel akıllı işbirliğine taşımak için gerekli geliştirme trendlerinden biri. V2X kavramı (araçtan her şeye), bu genel akıllı sistemi bir ihtimal haline getiriyor."

SES 1 (Çince): HE JİJUN, Beijing Nebula Link Teknoloji Limited Şirketi'nde üst düzey Ar-Ge Mühendisi:

"V aracı, X ise araç, yol, bulut ve yayalar gibi trafik unsurlarını temsil ediyor. Günümüzde çoğu otonom sürüşlü araç kamera ve bilgisayarlarla donatılmış durumda. V2X'in kablosuz iletişim teknolojisi sayesinde, araçlar birbirleriyle etkileşim kurabiliyor. V2X servisi ayrıca, yol boyunca konuşlu trafik lambaları ve çeşitli sensörlerle bağlanabiliyor. Bu teknolojinin gelecekte trafik kazalarının sıklığını büyük oranda azaltacağına ve genel trafik durumunu iyileştireceğine inanıyorum."

"Otonom sürüş, günümüzde dünyanın en önemli teknolojilerinden biri haline geldi ve kesinlikle gelecekteki hayatımızın bir parçası olacak. Peki Çin'in bu alanda ne gibi avantajları var?"

SES 2 (Çince): SONG ZHİWEİ, Singpilot (Anhui) Limited Şirketi Başkanı:

"Çin'in otonom sürüş endüstrisini geliştirmede bazı avantajlara sahip olduğunu düşünüyorum. İlk olarak Çin, özellikle yapay zeka ve otonom sürüş alanlarında güçlü bir yetenek havuzuna sahip. İkinci olarak ise Çin otonom sürüş endüstrisinde tam bir tedarik zincirine sahip."

SES 3 (Çince): HU CHANGCHUN, Hefei Zhongguancun Akıllı Bağlantılı Araç Parkı Genel Müdür Yardımcısı:

"Otonom sürüş yeni bir sektör ve Çin bu teknoloji için büyük bir pazar potansiyeline sahip. Hükümet ayrıca, yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra mali yardım da sağlayarak uygun politika ortamı yaratıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor. (XHTV)