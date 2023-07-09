İçişleri Bakan Yardımcısı Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
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İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş'ta çeşitli temaslarda bulundu. Karaloğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantıya katıldı ve Koç Konteyner Kent ile Sakarya Konteyner Kent'i ziyaret ederek bilgi aldı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Karaloğlu, Başkan Hayrettin Güngör ile görüştü. Ziyarete Kahramanmaraş Valisi, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve AFAD İl Müdürü de katıldı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Karaloğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantıya katıldı.
Karaloğlu, toplantının ardından, Koç Konteyner Kent ve Sakarya Konteyner Kent'i ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Karaloğlu, basına kapalı olarak Başkan Hayrettin Güngör ile bir süre görüştü.
Ziyaretlere, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur ile ilgililer de katıldı.