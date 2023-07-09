İçişleri Bakan Yardımcısı Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş'ta çeşitli temaslarda bulundu. Karaloğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantıya katıldı ve Koç Konteyner Kent ile Sakarya Konteyner Kent'i ziyaret ederek bilgi aldı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Karaloğlu, Başkan Hayrettin Güngör ile görüştü. Ziyarete Kahramanmaraş Valisi, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve AFAD İl Müdürü de katıldı.