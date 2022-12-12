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SÜRÜCÜ ADAYININ MONTUNDA KOPYA DÜZENEĞİ ELE GEÇİRİLDİ; SATAN TUTUKLANDI

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YALOVA'da Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'na (MTSAS) katılan V.A. isimli adayın montunun içerisine gizlenmiş kopya çekme düzeneği ele geçirildi.

YALOVA'da Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'na (MTSAS) katılan V.A. isimli adayın montunun içerisine gizlenmiş kopya çekme düzeneği ele geçirildi. Gözaltına alınan V.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sınava girecek adaylara ulaşıp, 7 bin 500 TL karşılığında, kopya düzeneğinin satışını yapan Hasan Öztürk (40) tutuklandı.

Yalova'da 8 Aralık'ta düzenlenen MTSAS E-sınavına katılan V.A isimli adaydan şüphelenilmesi üzerine, aday oturumdan çıkarıldı. V.A.?nın üzerinde yapılan aramada montun içerisine monte edilmiş kopya çekme düzeneği bulundu. Düzeneğin dışarıdan gözükmeyen casus kulaklık, montun marka kısmında bulunan 'D' harfinin içerisine yerleştirilmiş gizli kamera, sistemi besleyen batarya, wifi cihazı ve içerisinde takılı vaziyetteki sim karttan oluştuğu tespit edildi. Gözaltına alınan V.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, şüphelinin ifadesi üzerine, düzeneği satmak için İstanbul'dan Yalova'ya gelen Hasan Öztürk, polis ekiplerince yakalandı.

Hasan Öztürk'ün, sosyal medya hesapları üzerinden sınava girecek kişilere ulaşarak, hazırladığı kopya düzeneğini, 7 bin 500 lira karşılığında sattığı tespit edildi. Yalova dışındaki farklı illerde de aynı yöntem ile sınavlarda kopya çekildiği belirlenirken, Hasan Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Münir Karaloğlu Aralık Yalova Güncel Haberler

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