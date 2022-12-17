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Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Seyfeler Mahallesi mevkiinde Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.E. idaresindeki 54 HS 261 plakalı Volkswagen marka otomobil ile A.E. idaresindeki 54 HB 203 plakalı Mercedes marka lüks otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, V.E. yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü V.E., olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler

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