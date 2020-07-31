Edirnekapı Şehitliğinde hüzünlü bayram Kurban Bayramı'nın ilk günü, sabah erken saatlerde Edirnekapı Şehitliğine gelen şehit yakınları, kabirlerin başında dua etti.

Kurban Bayramı'nın ilk günü, sabah erken saatlerde Edirnekapı Şehitliğine gelen şehit yakınları, kabirlerin başında dua etti.

Şehitlerin mezarını temizleyip su döken ve çiçek bırakan aileler, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehit annesi Aysel Gürel, her cuma günü olduğu gibi, her bayramda olduğu gibi oğlunun mezarını ziyaret ettiğini belirterek, "Bayramın üçüncü günü şehit olduğu için bizim çok zorumuza gidiyor bu bayramlar. Hiç bayram yapamıyoruz. Çok zor evlat acısı. Allah kimseye vermesin. Allah'ın takdiri, ne diyeceksin vatan sağ olsun. Devletimiz sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Oğlunun Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, sınır bölgesindeki terör saldırısında şehit olduğunu söyleyen Gürel, "'Bayrama izine geleceğim, sürpriz yapacağım.' diyordu. Geldi. Öyle de geldi böyle de geldi işte. Sözün bittiği yer. Kolumuz kanadımız kırık." dedi.

Şehit annesi Ayşe Şentürk ise "Silivri'den geliyoruz. 20 yıl oldu oğlum şehit düşeli çatışmada. Tek bir oğlum vardı. Her bayram geliyorum sofrayı kurmadan. Biz bayram sofrası nedir bilemedik. Siirt'te şehit düştü. Hiçbir şeye benzemiyor evlat acısı. Bu çocuklar burada anası babası için değil, bütün devletimiz için yatıyor. Kıymetini bilsinler şehitlerimizin." diye konuştu.

"Ana kuzuları burada"

Şehit Teğmen Güven Köse'nin yakını Erdoğan Köse de terör örgütü PKK'nın ülkeden uzaklaştırılması dileğinde bulunduğunu vurgulayarak, "PKK'lıyım diyen, PKK'yı savunanın bu ülkede yeri yoktur. Vatan hainidir. Fettullah bir, PKK iki. Ana kuzuları burada. 20 yaşında 25 yaşında, birer fidan her biri. Okul okudu. Anası babası fakirdi, okuttu. Ülkeyi korumak için gönderdi, hainler çekti vurdu. Hala o hainlerin peşinden gidenler var. Desteklemesinler bunu rica ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA