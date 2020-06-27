Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de YKS heyecanı
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de YKS heyecanı

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de YKS heyecanı
27.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:44

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Sakarya'da sınava girecek öğrenciler, aileleriyle Sakarya Üniversitesi ve kentin çeşitli noktalarındaki okullara geldi.

Sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçleri tedbir aldı.

Bu arada sınava kimliksiz gelen bazı öğrenciler de polis ekiplerinin desteğiyle evlerinden belgelerini alıp yeniden okullara yetiştirildi.

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent merkezindeki işlek yerlerden Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı, Çark Caddesi, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakim oldu.

Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Anıtpark Yerleşkesi'ne sınava girmek için erken saatlerde gelmeye başlayan adaylar, kapıdaki görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş kontrolü yapılmasının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en az 1 metrelik sosyal mesafe sağlanarak içeri alındı.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ile sınav görevlileri dışında hiç kimsenin yerleşke bahçesine alınmadığı gözlendi.

İlçe belediyeleri ise sınav merkezleri önüne kurduğu stantlarda adaylara su, kolonya ve maske dağıttı.

Engelsiz Kocaeli Taksi sınava taşıdı

Adaylardan kas hastası Yusuf Güneri (18), Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Kocaeli Taksi hizmetiyle evinden alınarak sınav merkezine getirildi.

Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evimden aldılar, sağ olsunlar. Şimdi üniversite sınavına gireceğim. Hedefim bilgisayar ya da yazılım mühendisliği... İkisinden biri hayalim, o yüzden sınava girmek çok istiyordum. İyi hazırlandım, başaracağıma inanıyorum." diye konuştu.

Karabük

Karabük'te YKS'nin ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Karabük Üniversitesindeki fakülte binalarına gelen öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi.

Sınav görevlilerinin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından öğrenciler salona alındı.

Aileler de çocuklarını sınava girdikleri bina önünde bekledi.

Öte yandan Kovid-19 pozitif vakalı bazı öğrenciler, sınava girecekleri Yabancı Diller Yüksekokuluna ambulansla getirildi.

Düzce

Düzce'de öğrencilere Kovid-19 tedbirleri kapsamında el dezenfektanları yapılarak, maske dağıtıldı. Öğrenciler daha sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Sınav öncesi polis ve görevli öğretmenler, öğrenci ve velileri sosyal mesafe ve maske kullanımı için sık sık uyararak, koronavirüsün bulaşıcılığının kalabalık ortamlarda arttığını, çocukların sağlıkları için kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Sınava kimlik ve bazı belgeleri eksik olan öğrenciler alınmadı. Eksikliklerini tamamlayan öğrenciler sınav giriş saatine kadar yetişmek için çaba gösterdi.

Öte yandan, YKS sırasında okulların yakınlarında ses yapan vatandaşları polis ekipleri uyarıyor.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, okul çevrelerinde drone ile uçuşlar gerçekleştirerek öğrencilerin sınav motivasyonlarını bozacak kişi ya da kişileri tespit ediyor.

Sorun görülen bölgelere polis ekipleri sevk ediliyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta sınava girmek için bekleyen adaylara, sınav öncesi ellerine dezenfektan dökülerek maske dağıtıldı. Öğrenciler daha sonra görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Sınav öncesi polis ile görevli öğretmenler, öğrenci ve velilere sosyal mesafe ve maske kullanımı konularında sık sık uyarıda bulundu. Okulların önünde bekleyen velilerden bazılarının, çocuklarının başarısı için dua ettiği görüldü.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.

Bolu

Bolu'da YKS'nin ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesindeki fakülte binalarına gelen öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi.

Sınav görevlilerinin kimlik ve belge kontrolü yapması, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından öğrenciler salona alındı.

Aileler de çocuklarını sınava girdikleri bina önündeki yeşil alanlarda beklerken, bazıları ise dua etti.

Çocuğunu sınava getiren Erol Kıvrak, tüm öğrencilere başarılar dilediğini ifade ederek, "Yaklaşık 8-10 yıllık bir emeğin karşılığı bugün alınacak. Türkiye'de ve dünyada şartlar her geçen gün ağırlaşsa da bütün öğrenciler gelecek peşinde. Biz veliler de en az onlar kadar düşünüyoruz. Allah herkesin istediğini versin." dedi.

Bartın

Bartın'da, YKS ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı.

Kaynak: AA

Manşet

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