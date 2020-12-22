DHA YURT BÜLTENİ - 5

Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

ÇORUM'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Emre Tercan (27) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, olay sonrası çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde meydana geldi., Emre Tercan ve arkadaşı B.M., aralarında husumet olduğu C.Ç. ve arkadaşları K.D. ile S.G'nin bulunduğu iş yerine geldi. İddialara göre, iki gurup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşüp sokağa taştı. Silahların kullanıldığı kavgada EmreTercan, C.Ç. ile müşteri olduğu belirtilen bir kişi yaralanırken, saldırganlar da kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Emre Tercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren diğer yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yeri ve hastanede geniş güvenlik önlemi polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olaydan sonra çevredeki bir kişi de sokakta yaşanan arbede ve kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, görüntüledi. Görüntülerde, şüphelilerin bindiği araçla bölgeden uzaklaştığı, yerde yatan yaralıların yardımına koşan çevredekiler ile o anları kayda alanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------Silahla vurulan yaralının ambulansa taşınması-Polis ve kalabalık vatandaşlar-Polisin önlem alması-Yerdeki tabanca-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yapması-Bir vatandaşın balkondan olaydan hemen sonra çektiği görüntü-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

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Koronavirüsü yüzde 99.9 oranında öldürdüğü öne sürülen maske, Türkiye'de

ADANA'da medikal firma sahibi Mehmet Ceyhan, araştırmalar sonucu Alman TUV SUD laboratuvarlarında test sürecinden geçtikten sonra Avrupa Birliği ülkelerinde satışı onaylanan 'bakır iyonlu korona maskesi'ni Sağlık Bakanlığı'ndan onay alarak Türkiye'ye getirdi. Ceyhan, 'Bakır İyonlu Korona Maskesi'nin yapılan araştırmalar sonucu koronavirüsü yüzde 99.9 oranında öldürdüğünü iddia etti.

Nisan 2020 yılında Alman TUV SUD laboratuvarlarında yapılan test sürecinde onaylanan ve Avrupa Birliği'nde (AB) satışı onaylanan 'bakır iyonlu korona maskesi', Amerika ve Avrupa birliği ülkelerinden sonra Türk girişimciler tarafından Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu (UTS) sistemine kayıtlı olan maskenin, yurt dışında yapılan testler sonucu koronavirüsü yüzde 99.9 oranında öldürdüğü öne sürüldü.

'KORONAVİRÜSÜ YÜZDE 99.9 ORANINDA ÖLDÜRÜYOR'Adana'da 10 yıldır medikal firma işleten Mehmet Ceyhan, bakır iyonlu maskenin Avrupa Birliği tarafından onaylandığını söyledi. Maskenin içerisinde bakır iyonları bulunduğunu söyleyen Ceyhan, maskenin içerisinde laboratuvar ortamında bakır partiküllerinin emdirildiğini belirtti. Ceyhan, "Bu maske 2020 yılı içerisinde Alman TUV SUD laboratuvarlarında zorlu bir testten geçti. Bu test süreci sonunda ise koronavirüsü bir dakika içerisinde öldürdüğü ispatlandı. Bu testlerin ardından bu maske Avrupa Birliği ülkelerinde satışa sunulduö dedi.

'SAĞLIK BAKANLIĞI SİSTEMİNE KAYITLI'Mehmet Ceyhan, koronavirüs döneminde çok fazla kalitesiz maskelerin piyasaya sürülmesinden sonra kaliteli maske arayışına girdiğini belirterek, "Araştırmalarımız sonucu yurt dışında kullanılan bu ürünü bulup, girişimlerde bulunarak Türkiye distribütörlüğünü aldık. Şu anda piyasada bulunan maskelerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu (UTS) sistemine kayıtlı olması gerekiyor. Belirli bir kalite sertifikası alınması gerekiyor. Bu ürünlerimizin de kalite sertifikaları ve UTS kayıtları mevcut" diye konuştu.

'MASKE, TEMAS HALİNDE VİRÜSÜN RNA VE DNA'SINI BOZUYOR'Maskenin virüs ve bakterilerle temas ettiğinde üzerinde bulunan bakır iyonları sayesinde virüs ve bakterilerin DNA ve RNA'sını bozduğunu söyleyen Ceyhan, "Bu nedenle herhangi bir virüs yada bakteri maskeye bulaştığında bakır iyonları ile tepkimeye girerek ölüyor. Bu maskenin virüsü bir dakika içerisinde öldürdüğü de araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır" ifadelerini kullandı.

'BİR AY KULLANILABİLİR' Maskenin ömrünün, yırtık ve delik olmadığı sürece bir ay kullanılabileceğini aktaran Ceyhan suya karşı da dayanıklı olduğunu söyledi. Ceyhan, "Üzerindeki bu renk maskenin orijinal rengidir. Rengini ise bakır iyonlarından alıyor. Hiçbir şekilde bir boya kullanılması söz konusu değildir. Suya dayanıklı olan bu maske, ıslandığında yarım saat güneşte kurutularak tekrar kullanılabilir" dedi.

'BAKTERİLER BAKIRA DİRENÇ GÖSTEREMEZ'Bakır iyonlarının yapılan laboratuvar çalışmalarında antiviral özelliği olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Şen, "Bakır iyonları temas ettiği yüzeylerde mikropları ve virüsü kısa sürede öldürebilir. Bu maksatla bakır içeren maddeler virüsten önce de üretilmiştir. Özellikle kapı kolları gibi ürünlerde bakırlardan yararlanılmıştır. Bakteriler bakıra uzun dönemde direnç gösteremiyorlar. Bakırlar anti mikrobiyal özelliği bakımından etkilidir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Maskeden detaylar-Mehmet Ceyhan röportaj-Dr. Can Şen röportaj-Maskenin hava geçirmediğinin test edilmesi-Maskenin kesilip içinin gösterilmesi

Haber: Yusuf KANTARLI-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Ceyhan Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi

ADANA'nın Ceyhan Belediyesi'nde usulsüzlük yapılarak, 'kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında adli sicil kaydındaki ceza nedeniyle mazbatası iptal edilen CHP'li eski belediye başkanı Kadir Aydar'ın da bulundu 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin, bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen eski belediye başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Haklarında 'iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi' kararı alındığı ve 5 Şubat'tan bu yana takip edildikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin evleri ile Ceyhan Belediyesi binasında, geniş çaplı arama yaptı.BAŞKAN YARDIMCISI VE ESKİ BAŞKAN GÖZALTINDACHP'li eski belediye başkanı Kadir Aydar ile mevcut başkan yardımcısı Cemal Gürsel İlçi ile İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir, belediye personelleri, müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında eski başkan Kadir Aydar'ın da bulunduğu 12 şüpheli Adana Emniyet Müdürlüğü'ne, 11'i ise Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp, sorguya alındı.SUÇLAMALAR

Şüphelilere, 'usülsüzlük, mühür kaldırmak, kaçak yapılara rüşvet karşılığı göz yummak, iskanı olmayan binalara rüşvet karşılığı iskan vermek, Ceyhan Belediyespor'a usulsüz bağış yapılmasını sağlamak' suçlamaları yöneltildiği öğrenildi. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmediği öğrenilen şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı