Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ligin bitimine üç hafta kaldığını belirterek, "Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Çorum FK, sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Serkan Özbalta, her iki takım içinde önemli olan son düzlüğe girildiğini söyledi. Ligin bitimine üç hafta kaldığına dikkat çeken Özbalta, "Adanaspor'un da bizimle birlikte puana ihtiyacı var. Biz yukarı yükselmek, onlar da bulundukları konumu korumak istiyorlar. Hem oyun anlamında hem de mücadele anlamında iyi olmak zorundayız. Güzel skorlar alınması başta camiamız olmak üzere herkesi memnun ediyor" diye konuştu.

"Onlara galibiyet hediye ettiğimiz için mutluyum"

Maça iyi başladıklarını ve erken bir gol bulduklarını anlatan Özbalta, "Golden sonra birkaç tane daha net pozisyon bulduk. Geraldo'nun sakatlığıyla birlikte erken bir değişiklik oldu. Sonrasında maç ortada geçti. Son bölümde de düşme hattında olan olduğu için risk alarak üzerimize gelen bir Adanaspor vardı. Hem oyunu tutabilme adına hem ön tarafa daha hızlı gidebilme adına maçı bitirmesini bildik. İkinci bulduğumuz gol çok güzel oldu. Bizi rahatlattı. Seyircimiz çok iyiydi. Çok teşekkür ederim. Bir şehirde takıma seyircisinin nasıl etki ettiğini bugün gösterdiler. Onlara galibiyet hediye ettiğimiz için mutluyum. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Üç maçımız var. İkili averaj var. Yarın Erzurumspor müsabakasına hazırlanacağız. Maç maç bakacağımız periyoda girdik. 12 Mayıs'ta inşallah arzu ettiğimiz noktada oluruz" diye konuştu.

"İnşallah üçüncü bitirirsek takımı finale en iyi şekilde hazırlarız"

Bir basın mensubunun "Play-off finaline direkt gitmeyi mi yoksa eleme maçlarıyla mı gitmeyi istersiniz?" sorusuna Özbalta, "Eksileri ve artıları var. Tabii ki üçüncü olmayı istiyoruz. Koca bir sezon geçiriyorsunuz. Yıpranma payı yüksek. Görüyorsunuz Ozan Sol geçtiğimiz haftaki sakatlığı 5 ayına mal olacak. Bu hafta Geraldo. Oyunculara yük bindikçe yıpranıyorlar. Havalarında ısınmasıyla beraber 3-5 maçı böyle geçirecek. O yükü üzerinden alma bakımında üçüncülük önemli. Şu an çok erken ama inşallah üçüncü bitirirsek takımı finale en iyi şekilde hazırlarız" dedi. - ÇORUM