Çorum'da Aranan 14 Şahıs Yakalandı

Çorum haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 14 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 1 kasten öldürme, 1 yağma ve 2 cinsel suçlar olmak üzere; toplamda 14 şahıs yakalandı.

Ayrıca kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslardan, 4 kadın ve 4 erkek şahıs bulunurken, 1 kadın şahsın aranma çalışmalarına devam ediliyor. - ÇORUM