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Çorum'da Aranan 14 Şahıs Yakalandı

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Çorum haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 14 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 1 kasten öldürme, 1 yağma ve 2 cinsel suçlar olmak üzere; toplamda 14 şahıs yakalandı.

Ayrıca kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslardan, 4 kadın ve 4 erkek şahıs bulunurken, 1 kadın şahsın aranma çalışmalarına devam ediliyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Çorum Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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