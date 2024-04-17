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Çorum İl Jandarma Komutanlığı Okul Çevrelerinde Denetim Yaptı

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Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ara tatilin sona ermesiyle birlikte okul çevrelerinde denetim yaptı. Çocukların suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmasını engellemek amacıyla yapılan denetimlerde, servis araçlarının uygunlukları kontrol edildi ve çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ara tatilin sona ermesiyle birlikte okul çevrelerinde denetim yaptı.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, okul çağındaki çocuk ve gençleri çeşitli suçlardan korumak, çocukların suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmasını engellemek, zararlı alışkanlıklardan korumak ve eğitimlerini güvenli ortamda sağlamanın önem arz ettiği belirtildi. Çocukların okul heyecanına ortak olunduğunun ifade edildiği açıklamada, "Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nca sorumluluk bölgesinde bulunan toplam 89 ilk, orta ve lisede gün boyunca devriyeler görevlendirilerek denetimler yapılmış, servis araçlarının uygunlukları kontrol edilmiş, çocuklara başarılar dileyerek çeşitli hediyeler dağıtılmıştır. Önümüzdeki dönemde bütün okullarımızda benzer denetim ve ziyaretlere devam edilecek olup, tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmesini dileriz" denildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çocuk Çorum Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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