Çorum'da yapılan şok uygulamalarda 6 kişi yakalandı

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda, haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 17-24 Nisan tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

2 bin 589 kişinin GBT kontrolünün yapıldığı uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 6 şahıs yakalanırken, 7 tabanca, 4 tüfek, 5 kuru sıkı tabanca ile 9 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 25 adet silah, 12 adet şarjör, 145 adet fişek, 200 adet sentetik ecza maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi, 10,48 gram esrar maddesi ile 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Uygulamalarda 20 kahvehane/kıraathane, 13 kafe, 22 çay ocağı, 5 oyun salonu ve 5 otopark kontrol edilirken, ayrıca 597 araç kontrol edildi, kurallara uymayan 15 araca 190 bin 417 TL idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi, 5 araç ise trafikten men edildi. - ÇORUM