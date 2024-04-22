Çorum'da Üç Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı
Çorum'da farklı noktalarda meydana gelen üç trafik kazasında 2'si yaya 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çorum'da farklı noktalarda meydana gelen üç trafik kazasında 2'si yaya 3 kişi yaralandı.
Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Canan K. (45) ile Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki bedensel engelli Ali D'ye otomobil çarptı.
Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi w'nde ise Kaan A. (26), 19 ADM 173 plakalı motosikletiyle park halindeki araca çarpması sonucu yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.