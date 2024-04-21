Üye Girişi
Haberler

Çorum FK, Adanaspor'u 2-0 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Nalepa ve Ahmet Sağat'ın attığı gollerle Çorum FK galip geldi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Hakan'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Nalepa, kaleci Ferhat çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 1-0

34. dakikada savunma arkasına atılan pasta Ciss penaltı noktasında kaleci Hasan Hüseyin ile karşı karşıya kaldı. Ciss'in şutunda Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

37. dakikada hakemin kararına tepki gösteren Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, kırmızı kart gördü

45. dakikada sağ kanattan Suat'ın ortasında uygun durumda Ferhat topa dokunamadı.

88. dakika Gökhan'ın köşe atışında ceza sahası içinde Ahmet Sağat'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Gökmen Baltacı, Kürşathan Akın

Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem, Loick Landre, Zargo Toure, Ferhat, Ahmet İlhan (Eren dk. 74), Thomas (Ahmet Sağat dk. 74), Nalepa (Atakan dk. 86), Hakan (Gökhan dk. 74), Geraldo (Suat dk. 18), Erkan,

Yedekler: Ali, Ologo, Gökhan, Adem, Süleyman, Sadık Arda

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Adanaspor: Ferhat Kaplan, Hüseyin, Harun (Burhan dk. 82), Dimitri, Fatih, Evren, Mehmet Feyzi, Mehmet, Dabo (Diakite dk. 70), Fernandes, Ciss (Samuel David dk. 70)

Yedekler: Ahmet Said, Kubilay, Devran, Metehan, Hıdır, Samuel Davıd, Hakan, Ferhat Katipoğlu

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Gol: Nalepa (dk. 8), Ahmet Sağat (dk. 88) (Çorum FK)

Kırmızı kart: Mustafa Kemal Kılıç (dk. 37) (Teknik Direktör) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Ferhat, Nalepa, Geraldo (Çorum FK), Fatih Amadou Ciss, Diakite (Adanaspor) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adanaspor Trendyol Çorum Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GALATASARAY- PENDİKSPOR CANLI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray- Pendikspor canlı yayın linki! Şevval Sam'ın sevgilisi kim? Şevval Şam'ın reklamcı sevgilisi kimdir? En iyi PlayStation 5 oyunları neler? PLAYSTATION 5 oyun önerileri ne? 23 NİSAN otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI yarı final maçları ne zaman? ZTK maçları ne zaman oynanacak? ALES/1 Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor'da takımlar karışacak mı? Yeni bölüm ne zaman? GİRESUNSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Giresunspor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Giresunspor Sakaryaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLIĞİ – ERZURUMSPOR CANLI: Gençlerbirliği – Erzurumspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Erzurumspor canlı yayın linki! 23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? BAŞAKŞEHİR- RİZESPOR MAÇI Maç kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç özeti! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Nisan! 22 NİSAN okullar tatil mi? 22 Nisan'da okullar tatil olacak mı? Tokat deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Tokat'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Nisan Tokat depremi! GALATASARAY- PENDİKSPOR MAÇI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı kaçta? Canlı izleme linki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title