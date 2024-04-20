Çorum'da Fırtına Minare Şerefesini Uçurdu

Çorum'da etkili olan fırtına, bir caminin minaresinin şerefesini uçurdu. Yoldan geçen kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle merkeze bağlı Büyük Gülücük köyü cami şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. O sırada camide ve yoldan geçen kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Büyük Gülücek köyü sakinlerinden Mehmet Eren, etkili olan fırtına nedeniyle yerinden sökülen caminin şerefesinin yola düştüğünü belirterek, "Uçan şerefe yol ortasına düştü. Allah'a şükürler olsun kimseye zarar vermedi" dedi. - ÇORUM