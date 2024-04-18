Sungurlu'da Tırın Sıkıştırdığı Otomobil Kaza Yaptı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırın sıkıştırdığı otomobilin orta refüje çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Budaközü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu istikametinde seyir halindeki tırın sıkıştırdığı otomobil, refüje çarptı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan 1 kişi ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir işyeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aynı istikamete seyir halinde olan tır ve otomobilin kavşağa birlikte giriş yaparak çarpıştığı görülüyor. - ÇORUM