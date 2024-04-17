Çorum'da Okul Çevrelerinde Denetim Yapıldı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatilinin sona ermesiyle eğitim öğretimin başladığı 89 okulun çevresinde denetim yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı için eğitime verilen 9 günlük aranın ardından yeniden açılan okulların çevrelerinde çocukların suça sürüklenmesi ya da suçun mağduru olmasını engellemek amacıyla çalışma yapıldı.

Jandarma ekipleri, devriye görevi yürüttükleri okul çevrelerinde şüpheli kişilere karşı tedbir alırken, öğrenci servis araçlarını da denetledi.

Ekipler ayrıca bazı öğrencilere de hediyeler vererek, başarı dileklerini iletti.