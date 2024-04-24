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Çorum'da İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Arasında Satranç Turnuvası

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Çorum'un Ortaköy ilçesinde düzenlenen satranç turnuvasına 40 öğrenci katıldı. Turnuvada dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Yampal tarafından verildi.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında satranç turnuvası yapıldı.

Ortaköy Kaymakamlığı bünyesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünce düzenlenen turnuvaya 40 öğrenci katıldı.

Ortaköy Diyanet Gençlik Merkezindeki turnuvada öğrenciler derece almak için yarıştı.

Turnuvada ortaokul öğrencileri arasında Mustafa Emin Sarıtaş birinci, Ömer Ali Genç ikinci, Ömer Kaan Topçu üçüncü, Murat Dilsiz dördüncü oldu.

İlkokul öğrencileri arasında ise Mustafa Mert Ergön birincilik, Yağmur Bal ikincilik, Ahmet Arda üçüncülük, Muhammet Uzunçarşı da dördüncülük elde etti.

Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal, turnuvada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Turnuvayı Kaymakam Yampal ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk İspir ve İlçe Müftüsü Sadık Saran da takip etti.

Kaynak: AA / Spor

Ortaköy Çorum Eğitim Spor Güncel Haberler

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