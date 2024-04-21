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Ahlatcı Çorum FK, evinde Adanaspor'u 2-0 yendi

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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ahlatcı Çorum FK, evinde Adanaspor'u 2-0 yendi. Maçta Nalepa ve Ahmet Sağat'ın attığı gollerle Ahlatcı Çorum FK galibiyete ulaştı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Gökmen Baltacı, Kürşathan Akın

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 75 Eren Aydın), Verheydt (Dk. 75 Ahmet Sağat), Nalepa (Dk. 87 Atakan Akkaynak), Hakan Barış (Dk. 75 Gökhan Karadeniz), Geraldo (Dk. 20 Suat Kaya), Erkan Kaş

Adanaspor : Ferhat Kaplan, Hüseyin Öztürk, Harun Alpsoy (Dk. 82 Burhan Tuzun), Oberlin, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Taş, Dabo (Dk. 70 Oumar), Fernandes, Amadou Ciss (Dk. 70 Yepie)

Goller: Dk. 8 Nalepa, Dk. 89 Ahmet Sağat (Ahlatcı Çorum FK)

Kırmızı Kartlar: Dk. 37 Mustafa Kemal Kılıç ( Adanaspor Teknik Direktörü)

Sarı kartlar: Dk. 23 Amadou Ciss, Dk. 40 Fatih Kurucuk, Dk. 55 Hüseyin Öztürk, Dk. 77 Oumar ( Adanaspor ), Dk. 27. Ferhat Yazgan, Dk. 40 Nalepa, Dk. 90+3 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK)

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ahlatcı Çorum FK, evinde Adanaspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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