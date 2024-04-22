Üye Girişi
Haberler

Çorum'da 26 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da hırsızlık suçlarından 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'da hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, hırsızlık suçlarından hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çorum Güvenlik Cezaevi Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title