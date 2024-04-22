Çorum'da 26 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Çorum'da hırsızlık suçlarından 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Çorum'da hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, hırsızlık suçlarından hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.