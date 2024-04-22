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Çorum'da 17 yaşındaki genç bıçaklı saldırıya uğradı

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Çorum'da bir genç, arkadaşlarıyla oturduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'da 17 yaşındaki bir genç, arkadaşlarıyla oturduğu esnada kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir okulda arkadaşlarıyla oturan A.E.K. (17) kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri bıçaklama yaralama şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Saldırı Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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