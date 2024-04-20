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Çorum'da bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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Çorum'da Gülabibey Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

Çorum'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gülabibey Mahallesi Beytepe 3. Cadde'de 4 katlı binanın Iraklı ailenin yaşadığı üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Çorum Olay Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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