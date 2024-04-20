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Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobil çarpması sonucu yaralandı

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Çorum'da Mimar Sinan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki Meliha Ç, otomobil çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 11. Cadde'de yolun karşısına geçmeye çalışan Meliha Ç'ye (85), S.B. (45) idaresindeki 19 TL 963 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Meliha Ç, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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