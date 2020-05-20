Destici: Gerçek memleket masası TBMM'dir BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milletin meselelerini özgürce tartıştığı, her şeyi konuşabildiği bir masası 100 yıldır var zaten. Gerçek 'memleket masası' Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir (TBMM)" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milletin meselelerini özgürce tartıştığı, her şeyi konuşabildiği bir masası 100 yıldır var zaten. Gerçek 'memleket masası' Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir (TBMM)" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu. Destici, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün, güçlü bir tedbir süreciyle daha az kayıp ve hasarla atlatılacağına inandıklarını söyledi. Tedbirlere ve tavsiyelere harfiyen uyulması gerektiğini ifade eden Destici, "BBP olarak ekonomik önlemler, gördüğümüz eksiklikler ve noksanlıklarla ilgili kurulumuzun hazırladığı raporun bir kısmını paylaşmıştık. Şu anda gördüğümüz eksiklikleri de kamuoyuyla paylaşıyoruz; ayrıca hükümet yetkililerine doğrudan iletiyoruz. Bu konuda pek çok önerimizin dikkate alındığını ve eksikliklerin giderilmesi noktasında da değerlendirildiğini görüyoruz. Yapıcı ve yol gösterici bir muhalefet anlayışı izlediğinizde bunun hükümet nezdinde çok net karşılığını görüyoruz" dedi.

MEMLEKET MASASI ELEŞTİRİSİDestici daha sonra, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'memleket masası' çağrısına ilişkin, şunları kaydetti:

"Bize göre çözüm değil, gündem olmaya yönelik bir teklif olarak görüyor ve değerlendiriyoruz. Bu yönüyle, yani sadece gündemi işgal edebilmesi niteliğiyle başarılı olduğu söylenebilir. Bakın; hala konuşuyoruz. Bu tip teklifler, siyasette proje geliştiremeyenlerin, herhangi bir çözüm üretemeyenlerin gündem oluşturmak için açtığı tartışmalardır. Bugün konuşulmayan, konuşulamayan hangi konu, hangi masada dile getirilecek. Tek ortak özellikleri memlekete ve hiç kimseye, hiçbir faydası dokunmamış olmasıdır. Bugün için memlekete herhangi bir faydasının da olduğunu düşünmüyorum. Peki ittifak ortağınız HDP memleket masasında olacak mı? Milletin meselelerini özgürce tartıştığı, her şeyi konuşabildiği bir masası 100 yıldır var zaten. Gerçek 'memleket masası' Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir (TBMM). Siyasetçilere düşen de en çok siyasetin, dolayısıyla millet iradesinin mücessem hali olan Meclis'in çalışmalarının, mehabetinin, itibarının zedelenmesine mani olmaktır."

Kaynak: DHA