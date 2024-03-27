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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in saldırılarını kınadı

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Başta İslam dünyası, Arap ülkeleri ve bütün dünyaya Afyonkarahisar'dan sesleniyoruz; bu katliamı durdurun. Bebekler, çocuklar, kadınlar, masum yaşlılar ölmesin ve barış bir an önce gelsin, Kudüs ve Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşsun." dedi.

Destici, Çay ilçesinde düzenlenen mitingde, dünyanın pek çok noktasında Müslümanların ramazan ayını kan ve gözyaşı içinde geçirdiğini söyledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda Gazze'de 15 binden fazla çocuğun katledildiğini aktaran Destici, 10 binden fazla masum kadın ve yaşlının öldürüldüğünü dile getirdi.

Destici, İsrail'i, katilleri ve tüm zalimleri lanetlediklerini vurgulayarak, "İsrail'in milletvekili çıkıyor; 'ramazanda, Müslümanları, Gazzelileri, Filistinlileri öldürmek daha doğru ve kolay' diyor. 'Çünkü ramazanda güçsüzler, yorgunlar, oruç tutuyorlar' diyor. Başta İslam dünyası, Arap ülkeleri bütün dünyaya Afyonkarahisar'dan sesleniyoruz; bu katliamı durdurun. Bebekler, çocuklar, kadınlar, masum yaşlılar ölmesin ve barış bir an önce gelsin, Kudüs ve Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşsun." diye konuştu.

Terör örgütü PKK ve uzantılarının son dönemde Belçika ve Almanya'da Türklere karşı saldırılarını artırdığını aktaran Destici, bu saldırıların önüne geçilmesi için Belçika ve Almanya hükümetlerini uyardı.

Destici, BBP'nin Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah Çay'da Ali Yakut tekrar kazanacak ve size hizmet edecek. Meselelerinizi biliyoruz. Köylümüzün, çiftçimizin ne istediğini biliyoruz, ben de bir köylü çocuğuyum. Dolayısıyla da çiftçilerin, köylülerin meselesine vakıfız. Bakın şimdi Cumhurbaşkanı, emekliler için; '8 bin, 12 bin lira promosyon' dedi. Bankalar uyanıklık yapıyor. Daha önce verileni düşüyor. '10 bin lira olana 5 bin lira' diyor. Bunu herkes duysun. Cumhurbaşkanı'mızın sözünü, kimsenin yere düşürmeye hakkı yoktur. 8 ile 12 bin demişse bunun tamamı kesintisiz emeklimize verilmelidir."

Mitingin ardından Çıkrık beldesinde partisinin seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Destici, partisinin adayı için destek istedi.

Kaynak: AA / Güncel

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