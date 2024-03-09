Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümü Sorgun'da anıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 15. yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde anıldı.

İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda Sorgun Alperen Ocakları tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Sorgun Alperen Ocağı Başkanı Ahmet Özbek, katılımcılara teşekkür etti.

Programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mevlüt Uyanık, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Alp ve Eren kavramlarını bir arada götüren, Türk milliyetçiliğinin ete kemiğe bürünmüş şekli olduğunu söyledi.

Uyanık, "Gerek cezaevi yılları gerekse siyasal hayattaki yeni söylemleri ve yeni kurduğu partiyle birlikte Türkiye'de belki de en önemli siyasal aktörlerinden biriydi." dedi.