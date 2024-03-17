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Mustafa Destici'den Bakan Şimşek'e: Elini vicdanına koy, emeklinin hakkını ver

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Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin yetersiz olduğunu belirterek enflasyona göre bu miktarın en az 5 bin TL olması gerektiğini söyledi. Destici, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek "Elini vicdanına koy, emeklinin hakkını ver." dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, "Emeklilere bayram ikramiyesi olarak 3 bin TL açıklandı. Enflasyona göre baktığımızda bunun en az 5 bin TL olması gerekiyordu. Biz diyoruz ki bu ramazan ayı için 5 bin TL olsun. Kurban Bayramı için en azından bir küçükbaş koyun ve keçi alıp kurban kesmesi için Kurban Bayramı ikramiyesinin 10 bin TL olmasını teklif ediyoruz. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de buradan sesleniyorum; elini vicdanına koy emeklinin hakkını ver" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI 15 TEMMUZ GECESİ KURULDU"

Mustafa Destici, Bolu'nun Gerede ilçesinde partisi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde konuşarak "Cumhur İttifakı, 15 Temmuz hain darbe gecesi kuruldu. 2017 referandumunda birlikte olduk. 2018 seçimlerini birlikte kazandık. 2019'da birlikte olduk. Daha geçtiğimiz yıl 2023 seçimlerini yine Cumhur İttifakı olarak birlikte kazandık. Ve şimdi 2024 yerel seçimlerindeyiz. Cumhur İttifakı'nın şu an 3 partisi var. İş birliği yaptığımız yerler var, ayrı ayrı girdiğimiz yerler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ve bütün büyükşehir belediyelerinde iş birliği yapıyoruz. Bolu ve Gerede belediyesinde Cumhur İttifakı'nın ayrı ayrı adayları var. Bizim de burada kazanacak bir adayımız var. Bir başka dedikodu daha var. İktidar belediyesi olmazsa yatırım gelmezmiş. Biz Cumhur İttifakıyız zaten. Onun için Cumhurbaşkanı bizim adayımızdı. Bunların hepsi boş laflar. Sadece seçimi kazanmak ve koltuğu muhafaza etmek için söylenmiş sözlerdir." ifadelerini kullandı.

"MEHMET ŞİMŞEK'E SESLENİYORUM"

Destici, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"2010 referandumunda anayasa değişikliğinde o zaman AK Parti'ye madem bu anayasa değişikliği yapılıyor o zaman bizim birkaç tane talebimiz var dedik. Bunlardan bir tanesi memura sendika hakkı veriliyor emekli memura yok. O zaman emekli memurlar da normal memurların toplu sözleşme hakkından yararlansınlar dedik. Onların maaşı ne kadar artıyorsa emekli memurunda o kadar artsın. Bunu kabul ettirdik. En son ocakta ne oldu. Önce bir zam açıklandı.

Memur emeklisine 49.25, işçi, Bağ-Kur, SGK emeklisine yüzde 37.5. Biz dedik olmaz. Bunu da 49.25 dedik ve sonuçta 49.25. Yeter mi yetmez. En düşük emekli maaşının bir asgari ücret olan 17 bin TL'ye çıkarılmasını bir kez daha buradan haykırıyoruz. Emeklilere bayram ikramiyesi olarak 3 bin TL açıklandı. Enflasyona göre baktığımızda bunun en az 5 bin TL olması gerekiyordu. Biz diyoruz ki bu ramazan ayı için 5 bin TL olsun. Kurban Bayramı için en azından bir küçükbaş koyun ve keçi alıp kurban kesmesi için Kurban Bayramı ikramiyesinin 10 bin TL olmasını teklif ediyoruz. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de buradan sesleniyorum; elini vicdanına koy, emeklinin hakkını ver."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (6)

sade vatandaş:

mehmet şimşeğe sesleniyor öbürüne seslenmeğe korkuyor ...bunun için Muhsin Yazıcıoğlu kadar cesaretli olmak lazım zaten o olsaydı bu ittifakta kesinlikle yer almazdı

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Vatansever:

Zaten kesin chp ile demin yanında olurdu kesiiiiiin

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Sogun Nn:

emeklinin hakkı 5 bin mi Destici sende Allah tan kork

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gunay yanug:

. 5000tl sadaka .. sonunuz geldi

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Mutlu Sutcu:

Bay şimşek deprem bölgesinde ertelenen vergi borçlarını tahsil etmek için erteleme bittikten hemen sonra milleti e haciz yöntemi ile borç ödemeye zorluyor. Paraları olsa zaten öderler. Herhangi bilgiye sahip olmayan şimşek emeklilerin hakkını verecek zihniyetede sahip olamaz. eğitimini delloit firmasından alıyor. Danışman finansal sirketine söyle İlk önce sanayi esnafının kdv nin kdv sini halktan almaktan ve dağ gibi büyük bir sorunu çözsün insanlar mağdur. acilen sanayiye in artık acilen.

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Seyit Keşli:

Mehmet Şimşek kim ki atanmış biri neden kendin bizzat icraat ta bulunmadın ki muhalefet yapacağım diye bu konuda verilen önergelere red verdiniz. halbuki verilen önerge haklı ve doğruysa desteklemek gerekmez mi kim verirse versin. Yani şu anda emekli sizlerin yüzünden bu durumda önümüzde seçim var diye iki oy için şimdi böyle şov yapıyorsunuz. dürüst olun dürüst siyaset yapın emekli sizlere hakkını helal etmiyor. Gerçi haktan hukuktan anlasanız ülke bu durumda olmazdı zaten de boşuna konuşuyoruz, boşuna yazıyoruz işte.....

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