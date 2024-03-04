Mustafa Destici nerede kaza yaptı? BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kaza mı geçirdi?

Büyük Birlik Partisi (BBP) bir kaza haberi ile konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre Genel Başkan Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı kaza geçirdi. Kazanın nerede yaşandığı merak ediliyor. Mustafa Destici'nin durumu nasıl? Mustafa Destici nerede kaza yaptı? BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kaza mı geçirdi? İşte ayrıntılar...

MUSTAFA DESTİCİ NEREDE KAZA GEÇİRDİ?

Büyük Birlik Paritisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı. İçerisinde Mustafa Destici'nin de içerisinde bulunduğu makam aracı Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıktı. Yaşanan kazada 4 kişinin yaralandığı belirlendi. Aynı zamanda Mustafa Destici'nin durumunun iyi olduğu aktarıldı.

MUSTAFA DESTİCİ SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Seçim çalışmaları kapsamında Tokat'ın Reşadiye ilçesine giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı. 4 kişinin yaralandığı kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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