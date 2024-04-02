BBP İskenderun Belediye Başkan Adayı Muzaffer Sezgin'in Cenazesi Toprağa Verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) İskenderun Belediye Başkan adayı 57 yaşındaki Muzaffer Sezgin'in cenazesi toprağa verildi.

Evinde dün kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan Sezgin için Sakarya Yeni Camisi'nde tören düzenlendi.

Cenaze törenine, Sezgin'in ailesi ve yakınlarıyla BBP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Tamer Taşdelen, ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Sezgin'in naaşı kılınan namazın ardından Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Muzaffer Sezgin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde BBP'den İskenderun Belediye Başkan adayı olmuş ve 340 oy almıştı.