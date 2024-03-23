BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kadın Kolları Teşkilatı Üyeleriyle Buluştu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kadın Kolları Teşkilatı üyeleri ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kadın Kolları Teşkilatı üyelerinin aktardığı bilgiler doğrultusunda Oltu'daki kadınların yaşadığı sorunları daha yakından tanıma fırsatı bulan Destici, Oltu'daki Kadın Kolları Teşkilatı üyelerine çalışmaları için teşekkür etti. Destici kadınların siyasette daha fazla söz sahibi olmaları adına desteklerini dile getirdi. - ERZURUM