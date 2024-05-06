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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Arslan, BBP'nin başarısını tebrik ederek, sendika olarak belediyelere destek verebileceklerini ifade etti. Destici ise seçimlerden başarıyla çıktıklarını ve kazandıkları belediyelerin verdikleri vaatleri yerine getirmeye başladıklarını belirtti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

BBP Genel Merkezi'ndeki ziyarette konuşan Arslan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, BBP'nin başarısını tebrik etti.

Arslan, sendika olarak belediyelere her konuda destek verebileceklerini ifade ederek, "Belediyelerimizin imkanları sınırlı ama işçilerimiz ciddi sıkıntılar yaşıyor. Mevzuatın getirdiği vergi düzenlemeleri işçi aleyhine bir tablo. Hayat pahalılığı, özellikle gıda enflasyonu kontrol edilebilmiş değil. Sahada ciddi bir sıkıntı var, kontrol edilemeyen bir piyasa var. Emekliler başta olmak üzere özel sektörde çalışanlar gerçekten ciddi sıkıntı çekiyor." diye konuştu.

Ziyaret için Arslan'a teşekkür eden Destici, seçimlerden başarıyla çıktıklarını, Cumhur İttifakı ile işbirliği içinde olmadıkları yerlerde de aday çıkartırken hassasiyet ortaya koyduklarını söyledi.

Destici, "PKK'nın siyasi uzantıları belediyeleri aldığında, orası terör örgütünün kontrolüne giriyor, bu olmasın istedik. BBP olarak ülkenin bütünlüğünü önceleyerek siyaset yapıyoruz. Sivas bizim için çok önemli, orayı kazanmış olmamız çok kıymetli. 15 ilçe, 10'a yakın belde kazandık. Türkiye'nin her tarafından belediye, belde kazandık, bu da BBP'nin bir bölge partisi olmadığının, Türkiye'nin tamamının partisi olduğunun resmi." şeklinde konuştu.

Kazandıkları belediyelerin verdikleri vaatleri yerine getirmeye başladığını ifade eden Destici, şu ana kadar hiçbir belediye işçisini işten çıkarmadıklarını kaydetti.

Sendikal hareketleri önemsediklerini ifade eden Destici, işçilerin enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini belirtti.

Destici, "sebepsiz hayat pahalılığı" olduğuna dikkati çekerek, özellikle gıdada "sebepsiz fiyat artışlarıyla" karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Alınan tedbirlere rağmen pahalılığının önüne geçilmediğine işaret eden Destici, daha ağır yaptırımların uygulanması gerektiğini savundu.

Destici, "Asgari ücretli 17 bin lira aldı ama beklenen 6 aylık enflasyon yüzde 25, maaşı 12 bin 500 liraya düşecek. Enflasyon oranında asgari ücretin artması gerekir. Enflasyon tek haneli rakamlara düşmedi ki asgari ücret yılda bir defa tespit edilsin, yılda iki defa tespit edilmesine devam edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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