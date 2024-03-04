Mustafa Destici sağlık durumu nasıl? BBP Genel Başkanı Mustafa Destici son durumu nedir?

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MUSTAFA DESTİCİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin bulunduğu makam aracı da karıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ancak Mustafa Destici'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mustafa Destici

MUSTAFA DESTİCİ KAZA MI YAPTI?

Seçim çalışmaları kapsamında Tokat'ın Reşadiye ilçesine giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı. 4 kişinin yaralandığı kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MUSTAFA DESTİCİ'NİN SON DURUMU NEDİR?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 km kala kaza yaptı. 4 kişinin yaralı olduğu kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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