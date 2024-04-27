BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Hedeflerimize Ulaştık

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP olarak seçim sonuçlarını değerlendirdiğimizde, önemli bir yönüyle hedeflerimizi yakaladık." dedi.

Destici, partisinin Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen Yerel Yönetimler ve Genel İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasına 2009'da vefat eden kurucu genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak başladı.

Yerel seçimlerde gösterdikleri çaba dolayısıyla teşkilata teşekkür eden Destici, şunları söyledi:

"BBP olarak seçim sonuçlarını değerlendirdiğimizde, önemli bir yönüyle hedeflerimizi yakaladık. En önemi hedefimiz, Sivas Belediyesi'ni kazanmaktı ve Allah'ın izniyle kazandık. Sivas sadece Sivas'ta yaşayan 650 bin kişiden ibaret değildir. İstanbul'da en az 1 milyon kişi yaşamaktadır. Biz sadece bir il belediyesi almadık. Biz şehit liderimiz, Muhsin başkanımızın bize olan emanetini de kazandık. Kara sevdasını da aldık. Sivas Türkiye'nin nüfus olarak en büyük ikinci şehridir. Nüfus olarak saydıklarımızı topladığımızda Türkiye'nin 5'inci büyük kentini kazanmıştır Büyük Birlik Partisi."

Yerel seçimlerin alınan oy oranlarının katılım durumuna göre değerlendirildiğini ifade eden Mustafa Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BBP olarak geçtiğimiz dönem yapılan yerel seçimlere göre daha başarılı olduğumuzu görüyoruz. Hem il genel meclisi sayımız hem belediye meclis üyesi sayımızda 2019 seçimlerine göre bariz bir şekilde bir artış da görüyoruz. Yine aldığımız oy oranlarını değerlendirdiğimizde, 51 ilde il genel meclisinde, geçerli oy 9 milyon 203 bin 994, BBP 201 bin 153 oy, yani yüzde 2,18 oy oranına ulaşmıştır. Büyükşehir belediye ve belediye meclis üyesinde 20 milyon 333 bin 220 seçmenin olduğu yerde partimiz 522 bin 751 oy almış ve oy ortalaması yüzde 2,57'dir. Belediye başkanlığı aday gösterilen 375 ilçede, il ve bölgede, 14 milyon 330 bin 193 seçmenin bulunduğu yerde 483 bin 90 oy almış ve yüzde 3,37 oranını yakalamıştır."

Milletin tercihine saygı duyduklarını, milli iradenin tecellisinden razı olduklarını dile getiren Mustafa Destici, ittifakın hatası varsa konuşularak eksiklikleri bir dahaki seçimlere kadar gidermenin yollarının aranacağını söyledi.

Seçim sonrasında yaptığı Gabar ziyaretine değinen Destici, Gabar'daki cehennem deresinin adeta cennetten bir köşe haline geldiğine işaret etti.

Destici, "Gabar, artık terörden temizlenmiş ve huzur gelmiş, aynı zamanda da Gabar'ın Türkiye'nin enerji açığının önemli bir kısmını kapatacak noktada bir petrol rezervine sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır." diye konuştu.

Enerjideki dışa bağımlılığın azaltılmasının cari açığı ve borçlanmayı da azaltacağını, bunun enflasyonu düşüreceğini, hayat pahalılığını sona erdireceğini ifade eden Destici, "Onun için bu yatırımları önemsiyoruz." dedi.

"Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ferdiyiz"

Şırnak'taki ziyaretinde de halkla bir araya geldiğini söyleyen Destici, "Biz, Kürt'ü, Türkmen'i, Alevi'si, Sünni'si, Arap'ı, Boşnak'ı, Çerkez'i, hepimiz aynı ülkenin çocuklarıyız. Etnik kökenimiz, mezhebi anlayışımız ne olursa olsun, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ferdiyiz, birinci sınıf vatandaşıyız ve daha da önemlisi kardeşiz ve kardeş kalmaya devam edeceğiz. Bunu kimsenin bozmasına bugüne kadar fırsat vermedik, Allah'ın izniyle, bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.