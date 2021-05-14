Definecilerin mezarlık bölgesinde kazdığı çukur atın sonu oldu
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Definecilerin mezarlık bölgesinde kazdığı çukur atın sonu oldu

İhlas Haber Ajansı / HAKAN OKAY - Haberler | 3. Sayfa

Definecilerin mezarlık bölgesinde kazdığı çukur atın sonu olduBİTLİS – Bitlis'in Güroymak ilçesinde definecilerin lahit mezarların olduğu bölgede kazdığı çukura düşen at telef oldu.

Definecilerin mezarlık bölgesinde kazdığı çukur atın sonu oldu

BİTLİS – Bitlis'in Güroymak ilçesinde definecilerin lahit mezarların olduğu bölgede kazdığı çukura düşen at telef oldu.

Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde meydana gelen olay yürekleri sızlattı. Eski köy mezarlığı mevkiinde sahibi tarafından otlaması için alana bağlanan at, dengesini kaybederek defineciler tarafından sık sık yapılan kazılarla tahrip edilen alandaki lahit mezar çukurlarından birine düştü. Bağlı olduğu ipin mezar taşına takılması nedeniyle düştüğü çukurda ipin iyice boynunu sıktığı talihsiz at feci şekilde can verdi. Tarlaya giden köylüler tarafından fark edilen atın çukura düştükten sonra çıkmak için çokça çırpındığı, ancak buna rağmen başarısız olduğu gözlemlendi.

Öte yandan; definecilerin bölgede yaptığı kaçak kazılar mezarların tahrip olmasına neden olmaya devam ediyor.

Definecilerin mezarlık bölgesinde kazdığı çukur atın sonu oldu
Definecilerin mezarlık bölgesinde kazdığı çukur atın sonu oldu
Definecilerin mezarlık bölgesinde kazdığı çukur atın sonu oldu
Definecilerin mezarlık bölgesinde kazdığı çukur atın sonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN OKAY

Definecilerin kazdığı çukura düşen at, feci şekilde can verdi
Definecilerin kazdığı çukura düşen at, feci şekilde can verdi
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