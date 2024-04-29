Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Şırnak Üniversitesi'nde turizm kongresine katıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Şırnak Üniversitesinde düzenlenen 8. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi'nin açılışına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kongrenin açılışında konuşan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, kentin turizm potansiyeline vurgu yaptı.

Elmastaş ise turizm alanında ihtisas üniversitesi olduklarını, turizmle ilgili olarak yapılan bilimsel etkinlikleri önemsediklerini belirterek, kongrenin 9'uncusunu kendi üniversitelerinde yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kentin gastronomisi, sürdürülebilir turizm ve turizm sosyolojisi konularının ele alındığı kongreye BEÜ'den akademisyenler de katıldı.