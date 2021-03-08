Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan usta oyuncu Rasim Öztekin için taziye mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan usta oyuncu Rasim Öztekin için taziye mesajı Açıklaması

08.03.2021 22:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:52
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan usta oyuncu Rasim Öztekin için taziye mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Dizi, tiyatro ve sinemamızın sevilen ismi, usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Öztekin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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