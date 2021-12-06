Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da onuruna verilen yemeğe katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin babası Emir Şeyh Hamed bin Halife Al Sani tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı Doha'daki akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.