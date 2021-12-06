Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da onuruna verilen yemeğe katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da onuruna verilen yemeğe katıldı

AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin babası Emir Şeyh Hamed bin Halife Al Sani tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin babası Emir Şeyh Hamed bin Halife Al Sani tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı Doha'daki akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da onuruna verilen yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da onuruna verilen yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da onuruna verilen yemeğe katıldı

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da onuruna verilen yemeğe katıldı

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da onuruna verilen yemeğe katıldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a geldi

 Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: 'Biz çeşitlilik içeren Türk ekonomisine güveniyoruz'

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Biz çeşitlilik içeren Türk ekonomisine güveniyoruz"

AA / Melik Fırat Yücel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title