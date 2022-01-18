Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistanlı mevkidaşından ortak basın toplantısı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistanlı mevkidaşından ortak basın toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistanlı mevkidaşından ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile anlaşmaların imza töreni sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistanlı mevkidaşından ortak basın toplantısı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile anlaşmaların imza töreni sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistanlı mevkidaşından ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistanlı mevkidaşından ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistanlı mevkidaşından ortak basın toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sırbistan, Politika, Haber

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