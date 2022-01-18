Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistanlı mevkidaşından ortak basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistanlı mevkidaşından ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile anlaşmaların imza töreni sonrası ortak basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistanlı mevkidaşından ortak basın toplantısı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile anlaşmaların imza töreni sonrası ortak basın toplantısında konuştu.